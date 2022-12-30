Оператор МТС ускорил LTE в «Ауре» в дни шопинга

Мобильный оператор МТС разогнал скорость передачи данных в сети 4G в «Ауре» в период новогодних праздников. Для этого компания установила в торговом центре оборудование, которое позволяет передавать данные со скоростью до 130 Мбит/сек. Связь будет работать на территории всего здания, включая двухуровневую парковку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МТС Фото: предоставлено пресс-службой МТС

«“Шопиться” и отдыхать с цифровым комфортом теперь могут посетители всех развлекательных зон и магазинов “Ауры”. Среди них — аттракционы, кинотеатр, детские игровые площадки, торговые галереи, рестораны и зона фуд-корта. Возможности LTE позволят гостям “Ауры” активно пользоваться всеми цифровыми сервисами, включая онлайн-звонки со смартфона, банковские переводы, загрузку видео, просмотр видеообзоров на товары и услуги, заказ такси или курьера»,— рассказали в компании.

МТС обеспечила устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто, отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 тыс. кв. м. «Благодаря коллегам из МТС это пространство быстрого и доступного мобильного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот»,— прокомментировал исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан.

mts.ru