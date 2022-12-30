Режим ограничения полетов продлили в аэропортах Анапы и Краснодара

Режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы продлен до 3:45 8 января 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале южных аэропортов.

В сообщении отмечается, что прилететь в Краснодар или Анапу можно через ближайшие аэропорты — Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды.

«РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края пишет, что ограничение полетов продлены до 8 января и в аэропорте Геленджика.

С 23 декабря по решению Росавиации продлен запрет на полеты в 11 городов России. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми минимум до 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Милена Костерева