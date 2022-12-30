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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Польши: миру грозит третья мировая война

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что с учетом нынешней геополитической обстановки мир оказался на грани третьей мировой войны. Такое мнение он озвучил в интервью Polsat News.

По словам господина Квасьневского, начало военной операции России на Украине стало концом одной эпохи и началом другой неизвестной эпохи.

Экс-президент Польши обратил внимание, что беспорядки на границе Сербии и Косово также оказывают негативное влияние на стабильность в мире. В этой связи он полагает, что третья мировая война может начаться «уже завтра». При этом он отметил, что сам факт конфликта такого масштаба ужасен.

Александр Квасьневский считает, что с одной стороны есть Россия, которая «держит в руках Белоруссию», а с другой — «единый Запад во главе с президентом Байденом (президент СШ Джо Байден.— "Ъ")». Также существует Китай, который претендует на Тайвань, добавляет экс-президент. По мнению господина Квасьневского, Пекин занимает выжидательную позицию и наблюдает, как Россия ослабевает. «Слабый сосед — это для них хорошая новость»,— заключил он.

Предположение о том, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, ранее озвучивали и лидеры других государств. В середине марта об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп. Действующий американский президент Джо Байден отмечал, что США не будут воевать с Россией на Украине, из-за угрозы начала третьей мировой войны. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит Киеву заполучить ядерное оружие, поскольку он считает, что третья мировая война будет ядерной.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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