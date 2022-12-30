Схема движения автобусов №06 и №014 в Екатеринбурге изменится с 1 января

С 1 января в Екатеринбурге изменится схема движения автобусных маршрутов № 06 «ТЦ МЕГА – ДМБ № 9» и № 014 «ТЦ Лента (Академический) – ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)». Об этом рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Маршрут № 06 при движении от торгового центра «Мега» пройдет через дублер улицы Металлургов и далее по улицам Викулова – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского.

В обратном направлении автобусы поедут по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводской – Крауля – Викулова – дублеру улицы Металлургов.

Автобусы, курсирующие по маршруту № 014, начнут ездить через улицу Татищева. От ТЦ «Лента» в Академическом районе транспорт пройдет по улицам Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – проспект Ленина – Татищева – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского – автодорога в поселок Шувакиш.

В обратном направлении автобус проследует по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Татищева – проспекту Ленина – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Краснолесья – Рябинина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта. В новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать до 23:00, метро — до 00:00. 1 января количество транспорта на линии уменьшится на 50%. До окончания праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня, с 06:00.

Также мэрии говорили, что в городе решили сократить число трамвайных маршрутов. Вместо 31 их будет 25. Работа по сокращению начнется в ближайшие годы. В некоторых случаях она будет вестись за счет объединения маршрутов: например, из двух коротких будут создавать один, но длинный.

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