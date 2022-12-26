В Екатеринбурге сократят количество трамвайных маршрутов

Число трамвайных маршрутов в Екатеринбурге сократят с 31 до 25, сообщает Е1.ru со ссылкой на мэрию города. Решение принято в связи с введением сквозной нумерацией транспорта и улучшении транспортной инфраструктуры. В некоторых случаях сокращение маршрутов будет вестись за счет объединения: например, из двух коротких будут создавать один, но — длинный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Работы по сокращению начнутся в ближайшие годы. Количество подвижного состава для обслуживания трамвайной сети после реформы не снизится.

У екатеринбургского «Гортранса» сейчас в распоряжении находятся 452 трамвайных вагона. Средний возраст трамваев составляет 34 года при максимальном сроке эксплуатации в 18 лет. В 2023 году администрация Екатеринбурга планирует закупить 25 трехсекционных трамваев.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте