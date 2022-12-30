ММК определил победителей «Цифрового Олимпа»

Магнитогорский металлургический комбинат подвел итоги цифрового развития в 2022 году на II конференции «ММК на пути цифровизации» и отметил наградами лучшие проекты и ключевых участников Стратегии цифровизации компании.



Комбинат с 2020 года успешно воплощает в жизнь стратегическую инициативу по внедрению инновационных решений и современных технологий. За это время удалось реализовать 70 цифровых проектов в различных подразделениях компании, в разработке находятся еще 197 инициатив. По словам Павла Шиляева, генерального директора ПАО «ММК», цифровизация комбината нацелена на увеличение эффективности и производительности как отдельных работников, так и всего предприятия за счет внедрения уникальных продуктов и решений.

«Цифра – это инструмент для развития и совершенствования наших технологических, производственных и бизнес-процессов. Новые цифровые решения открывают перед нами возможности повышения качества принимаемых решений на всех уровнях управления компании», – подчеркнул Павел Шиляев, выступая на конференции.

Реализация Стратегии цифровизации ММК уже обеспечила рост производительности труда и улучшение качества продукции. Информационные технологии избавляют специалистов от рутинных задач, повышая эффективность их деятельности, обеспечивают безопасность сотрудников и улучшают условия труда. Они также позволяют решать задачи по моделированию и прогнозированию технологических и бизнес-процессов, планировать производство «точно в срок» и оперативно управлять выполнением заказов. Так, в этом году показатель OTIF (своевременности и полноты исполнения поставки) благодаря автоматизированной системе оперативно-календарного планирования производства достиг на ММК 85%, максимального уровня среди металлургических предприятий России.

В 2022 году завершился масштабный проект тиражирования в 15 предприятиях Группы ММК единой корпоративной информационной системы (КИС), которая включает в себя управление производством, продажами, проектами, персоналом и ремонтами, а также оптимизационное планирование, бухгалтерию, финансы и бюджетирование, электронный документооборот, снабжение и закупки. Единая КИС – фундамент, обеспечивающий стабильную работу и развитие Группы ММК.

Цифровые технологии позволили по-новому подойти и к решению задач в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии. В 2022 году в коксовом цехе ПАО «ММК» на участке коксовых батарей № 7-8 запустили автоматизированную систему безопасности предотвращения нахождения персонала в опасных зонах – «Цифровой рабочий». А в ЛПЦ №4 на стане «2500» горячей прокатки в эксплуатацию ввели автоматизированный интеллектуальный комплекс пенного пожаротушения, который позволяет максимально быстро локализовать возгорание без остановки производства и герметизации помещения. Это первая подобная разработка в отечественной металлургии.

В уходящем году ИТ-специалисты решали задачи, направленные на стабилизацию работы информационных систем компании, защиту от киберугроз, принимали меры по импортозамещению после ухода с российского рынка иностранных производителей оборудования и программного обеспечения.

«Перед нами встали новые вызовы и задачи, но несмотря на все сложности мы продолжали реализовывать цифровые проекты, чтобы ИТ-сфера, как и прежде, активно помогала устойчивой работе Магнитогорского металлургического комбината. А чтобы отметить вклад отдельных сотрудников и коллективов в реализацию Стратегии цифровизации ММК, мы учредили корпоративную премию ”Цифровой Олимп”», – отметил Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК».

Премия нацелена на популяризацию идей и инициатив, направленных на реализацию задач в рамках цифровой стратегии ММК, определение лучших ИТ-проектов, а также формирование лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании. На рассмотрение комиссии были представлены 56 цифровых идей от работников комбината, 20 инициатив, прошедших успешную защиту на цифровом комитете, и 38 проектов, реализованных в этом году. Эксперты выбирали ключевых участников Стратегии цифровизации в различных номинациях, а также лучшую цифровую идею, инициативу и проект 2022 года.

В рамках конференции прошла церемония награждения победителей первой корпоративной премии «Цифровой Олимп». В номинации «Цифровая идея года» победил ведущий специалист доменного цеха Виталий Бегинюк с идеей «Создание системы слежения за шлаковыми чашами в доменном цехе», в номинации «Цифровая инициатива года» –Николай Гладких, автор инициативы «Создание системы динамического управления технологическими рисками», которая прошла защиту на цифровом комитете и уже успешно реализуется в нескольких цехах комбината. Вместе с ПАО «ММК» в разработке этой инициативы участвуют ООО «ММК-Информсервис» и исследовательско-технологический центр «Аусферр».

«Цифровым проектом 2022 года» жюри выбрало проект «Система оптимизации обрези на стане 2000 горячей прокатки листопрокатного цеха №10» и наградило его руководителя – начальника участка ЛПЦ №10 Евгения Шурандина. В рамках проекта специалисты установили на стане стереоскопический шириномер с лазерным измерителем скорости полосы и сканирующим детектором металла. Новая система позволила сократить удельный расход металла на прокат, повысить точность обреза концов раската и сократить число аварийных остановок стана. Планируемый экономический эффект от проекта, в котором участвовали ООО «ММК-Информсервис», ООО «ОСК» и МГТУ им. Г.И. Носова, – 35 млн рублей в год.

Победителями шести персональных номинаций премии «Цифровой Олимп» стали: