65 фактов о «Камкабеле». Инновационное настоящее

В преддверии Нового, 2023 года мы завершаем ежемесячную рубрику, приуроченную к 65-летнему юбилею «Камского кабеля», в которой вспоминаем интересные факты и знаменательные события из жизни предприятия.

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К началу 2006 года «Камкабель» вышел на первое место по объему переработки меди. В то же время на заводе появилась новая машина общей скрутки Drum-Twister. Ее ввод позволил увеличить выпуск высококачественных самонесущих изолированных проводов.

Свой 50-летний юбилей «Камкабель» торжественно отметил в 2007 году. Для более полного удовлетворения потребностей клиентов специалисты предприятия разработали и освоили производство новых марок силовых кабелей в пластмассовой изоляции, которые характеризовались снижением пожарной опасности в местах их применения.

В 2008 году было открыто производство кабелей на среднее и высокое напряжение (до 220 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена. Спустя год на «Камском кабеле» была успешно завершена сертификация системы менеджмента качества на соответствие новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – предприятие вошло в первую десятку российских предприятий, прошедших сертификацию системы менеджмента качества по новому ГОСТу.

С 2009 года продукция «Камского кабеля» традиционно удостаивается званий дипломанта и лауреата Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В 2012 году «Камский кабель» получил звезду на Аллее Доблести и Славы в Перми.

Весной 2013 года на предприятии была открыта вторая очередь производства кабелей в изоляции из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ «Пероксид-2», а в 2014 году на заводе начато производство кабеля с этиленпропиленовой изоляцией EPRon®.

В 2016 году на «Камкабеле» запущен современный комплекс оборудования по производству высокотемпературных кабелей для нефтепогружных насосов, а через год – новое производство продукции из алюминиевого сплава.

В марте 2019 года компанией принято решение о развитии направления франчайзинга. Стартовали продажи франшизы розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции «Камкабеля». Сегодня по всей России открыто более 30 магазинов.

2020–2022 годы для «Камского кабеля» отмечены знаковыми событиями: получение статуса системообразующего предприятия Пермского края и России, получение лицензии Ростехнадзора на конструирование оборудования для атомных станций, разработка конструкции и успешное прохождение испытаний импортозамещающего нагревательного саморегулирующегося кабеля, получение сертификатов на ряд продуктов по системе добровольной сертификации «Интергазсерт», внесение компании в Федеральный реестр «Всероссийская Книга почета».

Продукция «Камского кабеля» поставлялась на значимые мероприятия и объекты: чемпионат мира по футболу, АЭС в России и Республике Беларусь, на объекты Усольского калийного комбината, строительство моста через Керченский пролив, космодром «Восточный», строительство и реконструкцию газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2», «Сахалин-3», «Турецкий поток», «Арктик СПГ-2», на новые ветки Московского и Петербургского метрополитенов, в аэро-порты Домодедово и Шереметьево.

В разные годы «Камский кабель» был высоко отмечен в рейтингах «Топ-400 крупнейших компа-ний Урала и Сибири», «Лучший работодатель России», «Лучший поставщик для компаний электроэнергетической отрасли». Предприятие традиционно занимает первое место по итогам опроса нефтегазовых компаний в номинации «Электротехническая продукция» в рамках «ТЭК-рейтинга», а также по результатам опроса генерирующих и сетевых компаний – везде продукция «Камского кабеля» получает наибольшие оценки в номинации «Кабельно-проводниковая продукция».

17 июня 2022 года «Камский кабель» отметил 65-летний юбилей. Завод продолжает развиваться и совершенствовать свою продукцию. Впереди компанию ждут новые горизонты, планы, разработки – звание лидера отрасли нужно подтверждать ежедневно, с чем «Камский кабель» отлично справляется и сегодня.

Вперед, к новым свершениям!