Товарооборот РФ с Индией по итогам года вырастет в 2,5 раза, с Китаем — на 30%

Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает рекордного товарооборота с Китаем по итогам 2022 года, рост составит до 30%. Объем торговли с Индией вырастет в 2,5 раза, с Ираном — на 20%.

Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов сообщил «РИА Новости», что на границе с Китаем фиксируется рост потоков по всем видам транспорта. «Даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы»,— добавил он.

Главным ограничителем развития товарооборота с Китаем господин Давыдов считает пропускную способность Транссиба. «Со всем остальным таможня справляется»,— добавил он.

Товарооборот РФ и КНР в 2018 году превысил $100 млрд. Минэкономики ожидает, что показатель в 2023 году превысит $200 млрд. По итогам 11 месяцев 2022 года торговля с Китаем, по данным Главного таможенного управления КНР, выросла на 32%, до рекордных $172,4 млрд. По данным ФТС за 11 месяцев, рост составил 26%.

О товарообороте с КНР — в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Леонид Уварчев