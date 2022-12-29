Путин подписал закон об оборотных штрафах за цензуру в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит оборотный штраф за цензуру в СМИ: от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной компанией за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн руб. До принятия закона такой штраф составлял от 600 тыс. до 1 млн руб.

Изменение вносится в ст. 19.7.10-3 КоАП (Неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий).

За повторное нарушение штраф для компаний может составить от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, но не менее 8 млн руб. (ранее штраф составлял 3 млн руб.).

Законом также вводятся штрафы за незаконную продажу sim-карт. Гражданам и должностным лицам грозит штраф в размере 30-50 тыс. руб., юрлицам — 300-500 тыс. руб.

Штрафом будет наказываться операторы, оказавшие услуги корпоративным абонентам, сведения о которых не внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или при выявлении недостоверности этих сведений. Для юрлиц такой штраф составит 1-2 млн руб., для должностных лиц — 100-200 тыс. руб. Аналогичные меры будут применяться при оказании услуг юрлицам и ИП в случае отсутствия в ЕСИА сведений, позволяющих идентифицировать таких абонентов и их пользовательское оборудование.

Закон вводит штрафы за несоблюдение оператором установленного порядка проверки достоверности сведений о своих пользователях (включая юрлиц и ИП) либо оказание услуг при неподтверждении достоверности сведений о пользователях. Для юрлиц это 300-500 тыс. руб., для должностных лиц — 30-50 тыс. руб. Такие же штрафы грозят операторам, которые не предоставили в Роскомнадзор информацию, необходимую для мониторинга соблюдения обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах.

Дарья Эрозбек