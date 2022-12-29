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Коммерсантъ FM
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Путин подписал законы об усилении контроля за иностранными инвестициями в экономике

Президент России Владимир Путин подписал пакет из двух законов, которые совершенствуют контроль за иностранными инвестициями в стратегически значимых секторах российской экономики.

Первый закон регламентирует процедуру рассмотрения правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями сделок компаний с иностранными инвесторами и того, сделки каких компаний могут быть вынесены на такое рассмотрение.

Документ также предусматривает предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозобщества. Исключение составляют сделки, в которых участвуют международные финорганизации, созданные по международным договорам с участием России, или международные финорганизации, с которыми Россия заключила соглашения.

Второй документ вводит обязательное утверждение договоренностей и получение решений органов государственной власти, которые влекут за собой предоставление зарубежному стратегическому хозобществу права на добычу определенных видов биоресурсов в размере свыше 35% допустимого уровня улова. Перечень таких биоресурсов утвердит правительство.

При этом документ запрещает выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом.

Дарья Эрозбек

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