Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года ставок по микрозаймам до 0,8% с 1%.

Максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма всех платежей по нему — со 150% до 130% суммы займа.

Максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по займам, выданным физлицам на сумму до 10 тыс. руб. на срок до 15 дней, снижается вдвое.

Закон также прекращает начисление процентов, штрафов и комиссий по таким займам, когда общая сумма таких платежей достигает 15% суммы основного долга (ранее порог был 30%).

Дарья Эрозбек