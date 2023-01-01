«Переговоры будут продолжаться до июля»

На исходе четвертого месяца Второй мировой войны, в канун нового, 1940 года практически все издания мира опубликовали прогнозы развития событий самых разных авторов, высказывавших прямо противоположные точки зрения; но вместе с пропагандистско-оптимистичными предсказаниями, направленными на поднятие духа населения, встречались и достаточно точные, причем даже у прорицателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Когда германские воздушные силы нанесут настоящий удар, история запомнит это нападение раз и навсегда»

Фото: Roger Viollet / Getty Images «Когда германские воздушные силы нанесут настоящий удар, история запомнит это нападение раз и навсегда»

Фото: Roger Viollet / Getty Images

«Ждать новой жестокой войны»

«Странная война», безусловно, заслуживала такое название. Ведь более точно описать положение на линии соприкосновения германских и франко-британских войск, сложившееся к декабрю 1939 года, было очень сложно. Солдаты вермахта занимали укрепления на линии Зигфрида, их противники — на линии Мажино. И, собственно, ничего больше не происходило.

Самолеты союзников сбрасывали на немецкие города вместо бомб пропагандистские листовки. И вместе с ними мешочки с крайне дефицитным в Германии натуральным кофе. В эти подарки были вложены записки на немецком:

«Сместите свое правительство, и у вас все будет».

Где-то далеко, на севере Европы шли кровопролитные бои на советско-финском фронте. А в Атлантике британские корабли старались жестко пресечь все возможные поставки в Германию по морю. Им, в свою очередь, активно противодействовали германские подводные лодки, атаковавшие и военные корабли союзников, и торговые суда, доставлявшие грузы в Великобританию и Францию.

Поэтому новости о затонувших, сгоревших, поврежденных или спасшихся от преследования крейсерах, транспортах и подлодках составляли основную и довольно однообразную массу публикуемых в прессе сообщений о войне. На этом фоне информация об одном случайно убитом французской пулей солдате вермахта выглядела едва ли не как сенсация. Так что интерес публики к газетам и журналам снижался, и требовалось нечто, способное привлечь обостренное внимание читателей.

Прогнозы на будущий год обычно публиковали в последние дни уходящего или в первые дни наступившего года. Однако нужда заставляла англосаксонскую и прежде всего американскую прессу поторопиться. Благо в Токио опубликовали очередные пророчества Донсё (Доншо, Донше) Кодамы, называвшего себя профессором и человеком, который «оказал неоценимую услугу многим мужчинам своим умением предсказывать».

Правда, в серьезных изданиях за пределами Японии его ученое звание брали в кавычки, поскольку свои пророчества он изрекал после того, как проведя обряд очищения, призывал на помощь синтоистские божества.

Но то, что казалось странным в Европе и Америке, не вызывало отторжения в Японии.

И предсказания Донсё Кодамы печатали многие японские газеты. По его словам, с тех самых пор, как в 1916 году он объявил, что президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон будет переизбран на второй срок и именно так и случилось.

Его пророчествам, казалось, не было конца. В январе 1928 года, например, он объявил, что в наступившем году Япония займет главенствующее положение в Китае. А также предсказал, что японское правительство, которое возглавлял генерал Гиити Танака, вопреки всем прогнозам недругов премьер-министра не уйдет в отставку ни в 1928 году, ни в начале 1929 года.

Для того чтобы понять, что Япония не прекратит попыток подчинить себе раздробленный и ослабленный междоусобной войной Китай, не нужно было быть ясновидящим. Донсё Кодаме достаточно было общаться с высокопоставленными клиентами, нуждавшимися в предсказаниях по личным проблемам.

Не исключено и то, что провидец в какой-то момент вольно или невольно стал помощником японских правящих кругов.

И веру в него в стране и за границей высокопоставленные чины использовали в своих целях, снабжая ясновидца данными для «пророчеств». И тем самым манипулируя общественным мнением в стране и за ее пределами. Ведь вставить между прогнозами, которые обязательно сбудутся, те, в которые все затем поверят, не составляло труда.

Вполне земное происхождение пророчеств подтверждалось хотя бы тем, что после оккупации Японии в 1945 году американскими войсками и потери ею самостоятельности стало очевидным, что Донсё Кодама утратил источники информации, поскольку качество его прогнозов резко упало. Он, к примеру, заявил, что в СССР в 1946 году все будет хорошо, но случился голод 1946−1947 годов. Ничего не изменилось и после окончания оккупационного режима. В 1953 году, после смерти И. В. Сталина провидец напугал многих, объявив, что скоро в Европе начнется ядерная война, чего не произошло.

Но в 1928 году информаторы у Донсё Кодама были и помогли предсказателю с оценкой расклада политических сил. Правительство Японии ушло в отставку не в начале 1929 года, а только 2 июля. И авторитет провидца в глазах сограждан вырос до небес. А его пророчества стали еще чаще перепечатывать в зарубежных, в первую очередь американских газетах.

В прогнозе на 1938 год он объявил, что год будет для Германии очень успешным. И снова не оплошал. 14 марта 1938 года, через два дня после ввода частей вермахта в Австрию эта страна стала частью Германии. А 29 сентября 1938 года было подготовлено Мюнхенское соглашение, передававшее входившую в Чехословакию Судетскую область с немецким населением Германии и открывавшее нацистам путь к подчинению соседней страны.

Передавая 21 декабря 1939 года пророчества Донсё Кодамы на 1940 год, телеграфные агентства (их названия не всегда указывались в прессе) упоминали и о его недавнем прогнозе:

«Проф. Донше Кодама, известный в Токио предсказатель, еще 11 июня объявил, что в середине 1939 года в Европе начнется война.

Сбывшееся предсказание еще больше подняло его популярность».

А в его прогнозе о идущей войне говорилось:

«Во время великой (Первой мировой.— "История") войны все считали, что она долго продолжаться не будет, но в действительности война продолжалась годы. Теперь люди думают, что война будет продолжаться долгое время, но я, Донше Кодама, вижу, что война будет очень короткой... Правда, переговоры будут продолжаться до апреля или даже июля будущего года».

Так что источники прорицателя, судя по всему, были в курсе плана рейхсканцлера Адольфа Гитлера, согласно первоначальному варианту которого массированное наступление на западном фронте должно было начаться 17 января 1940 года и быть молниеносным. Осведомлены они были и о намерениях германского руководства в отношении СССР. Поэтому Донсё Кодама добавил:

«Эта война кончится скоро. Но через год мир должен ждать новой жестокой войны».

В прогнозе провидца, а скорее военного руководства или правительства Японии, не говорилось прямо о том, кто окажется победителем в продолжающейся войне. И во Франции очень быстро заполнили этот пробел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Черчиллю стоит только нажать кнопку»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Черчиллю стоит только нажать кнопку»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Может уничтожить полностью любой флот»

26 декабря 1939 года информационные агентства распространили опубликованное прессой на следующий день сообщение из Парижа «Предсказание астрологов», в котором говорилось:

«Французские астрологи предсказывают победу союзникам в конце 1940 года и смерть видного европейского деятеля».

Авторы этих прогнозов были обозначены одной буквой:

«"Мадам Ф." предсказывает Гитлеру участь Робеспьера, закончившего свои дни на гильотине.

"Я предвижу конец войны довольно скоро,— говорит она.— Первый год войны пройдет довольно вяло. Затем вдруг произойдут крупные морские бои, которые принесут решительную победу союзникам.

У Германии не окажется способных вождей, и она начнет пожинать то, что посеяла.

Гитлера заменят другим вождем с такой же властью, как и у него. Поэтому уход Гитлера не приведет к немедленному миру"».

Второй даме-астрологу звезды и планеты рисовали несколько иную картину будущего:

«"Мадам П." предсказывает два террористических убийства в соседней с Францией стране. За одним последует революция, которая будет выгодна для Франции. Последует также смерть в королевской семье на юге. Выдающиеся даты будут 11 февраля и 31 июля».

В том же сообщении приводились и другие пророчества:

«Война продлится 420 дней и распространится на Балканы. Бельгия присоединится к союзникам. Конец итало-германского союза».

Говорилось в нем и о приближающемся новом военном столкновении.

Но, в отличие от откровений японского провидца, совершенно открыто:

«Германия начнет войну против СССР».

Эти астрологические прогнозы, правда, очень сильно напоминали список желаний французских властей — ликвидация Адольфа Гитлера, привлечение в число союзников Бельгии, оттягивание сил вермахта на Балканы и в СССР, ссора между Германией и Италией. А обнародование этих пророчеств имело очевидную и единственную цель — убедить население Франции и других стран в скорой победе союзников.

Того же и тогда же пытались достичь и некоторые люди в Великобритании. Правда, заглядывая не в будущее, а в прошлое. Газета «Дейли экспресс» опубликовала статьи о чудо-оружии Англии, «которое до сих пор не применялось ею ни в одну войну».

«Это секретное оружие,— говорилось в русском переводе публикаций,— обладает такой страшной разрушительной силой, что одно правительство за другим отказывалось от его применения, даже в самые тяжелые часы, переживаемые страной.

Всякий раз, как кто-либо вспоминал об этом оружии, получался один ответ: "Оно слишком ужасно".

Есть сведения, что это оружие может уничтожить полностью любой флот, любую крепость без какой бы то ни было потери в людях со стороны Англии».

Причем утверждалось, что создано это чудо военной техники очень давно:

«Оно было представлено в распоряжение британского правительства в 1811 году, когда еще пользовались мушкетами и пушками, заряжавшимися с дула. Из этого можно предположить, что оно устарело. Но на самом деле это не так, даже в наше время, когда война ведется самыми усовершенствованными орудиями уничтожения и применяются смертоносные газы и горючие жидкости, оружие 1811 года все же остается самым страшным, какое человечество когда-либо видело».

Затем следовал рассказ об изобретателе этого во всех смыслах слова невиданного оружия — адмирале Томасе Кокрейне, десятом графе Дандональде. И в заключении говорилось:

«Никто до сих пор не узнал ни одной детали об этом оружии.

Планы и чертежи Дандональда по-прежнему хранятся в стальном сейфе морского министерства».

В статье утверждалось, что для использования в бою поразительного изобретения нужно было сделать всего лишь одно. Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль должен был нажать кнопку вызова помощника, приказать достать чертежи и затем начать производство вооружения «страшной разрушительной силы».

В условиях войны чудо-оружие, конечно же, могло бы приблизить победу союзников. Если бы не пара важных деталей. Об опубликовавшем эти материалы таблоиде супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, известный своей прямотой, позже сказал:

«Чертова, ужасная газета. Там полно лжи, скандала и вымысла. Это — порочная газета».

А все детали изобретения Томаса Кокрейна были опубликованы еще в 1908 году (см. «Необычайно наглые заявления»).

Однако эти и другие духоподъемные тексты сделали свое дело. Куда более серьезные и знающие люди начали высказывать свое мнение о войне и перспективах ее окончания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Французские танки (на фото) имеют меньше шансов сыграть большую роль»

Фото: Ullstein bild via Getty Images «Французские танки (на фото) имеют меньше шансов сыграть большую роль»

Фото: Ullstein bild via Getty Images

«Применит танковые массы»

В числе первых высказался считавшийся недоступным для прессы главнокомандующий французской армией армейский генерал Морис Гюстав Гамелен. Но все, что он сказал, по сути укладывалось в одну фразу:

«Если немцы начнут наступление на линию Мажино, это будет самоубийством Германии».

Похожего мнения придерживались и русские офицеры — участники Первой мировой и Гражданской войн, эмигрировавшие в Соединенные Штаты. В их аналитическом обзоре «Победят ли танки», опубликованном в новогодние дни в русскоязычной американской прессе, говорилось:

«Танк не будет победителем ни на линии Мажино, ни на линии Зигфрида».

Но при этом предлагался другой вариант действий танковых войск:

«Если одна из воюющих сторон выработает новую тактику танкового боя, если она применит танковые массы неизвестным противнику способом, то танк может сыграть большую, даже очень большую роль».

Кроме того, в обзоре давалась оценка возможностей противостоящих армий:

«Можно ждать успехов от германского танкового войска, можно ждать успехов от английского танкового войска (впрочем, пока оно малочисленно), но французские танки имеют меньше шансов сыграть большую роль. Последнее кажется странным, ведь именно французы первыми победоносно применили танки и первыми создали танковые массы… Но дело в том, что их организация танков приноровлена главным образом для оказания помощи пехоте, в то время как англичане и особенно германцы обратили внимание на создание многочисленных танковых дивизий, способных к большим самостоятельным боевым действиям.

Французская система допускает местные успехи при помощи танков; германская система сулит большие стратегические успехи от надлежащего использования танковых масс».

Однако германское командование не торопилось давать свои оценки ситуации и прогнозы на будущий год. Одним из немногих исключений стал главнокомандующий люфтваффе генерал-фельдмаршал авиации Герман Геринг. 31 декабря 1939 года в центральном органе нацистской партии — газете «Фёлькишер беобахтер» была опубликована его статья, в которой он угрожал Великобритании быстрым уничтожением:

«Ни одна страна в мире не доступна так легко для воздушных атак, как Англия. Нужен только приказ фюрера, чтобы летчики вместо фотографирования сбросили на английскую территорию тысячи бомб. Самолеты будут бомбить Лондон».

И добавлял:

«Когда германские воздушные силы нанесут настоящий удар, история запомнит это нападение раз и навсегда».

Но в британских правительственных кругах, как сообщали агентства в тот же день, 31 декабря 1939 года, сочли угрозы Германа Геринга, имевшего склонность к хвастовству, пустым бахвальством. Согласно информации тех же агентств, в Лондоне высмеяли и заявление Адольфа Гитлера о том, что в 1940 году рухнет «еврейский англо-французский мир». При этом, однако, неназванные официальные лица в британской столице обнародовали свои прогнозы на наступающий год:

«Весной начнется "настоящая" война, и немцы начнут наступление, по-видимому, через Нидерланды и Бельгию».

В Советском Союзе, в отличие от Великобритании, к высказываниям германского рейхсканцлера отнеслись со всей серьезностью. Его новогоднее воззвание к Национал-социалистической партии, распространенное ТАСС 31 декабря 1939 года, опубликовали в газетах СССР без каких-либо комментариев. В воззвании много говорилось о том, какие лишения перенесла Германия после поражения в Первой мировой войне и навязанного победителями Версальского договора. Имелся в нем и прогноз:

«Пусть 1940 год принесет решение. Германская нация никогда не допустит того, чтобы преступники Версаля вновь господствовали над ней. Мы имеем ясную цель в нынешней войне: Германия и вся Европа должны быть освобождены от постоянной угрозы насилия, которое исходит как от старой, так и от новой Англии».

Столь же дисциплинированно советская пресса напечатала сообщения ТАСС о новогодних статьях и речах руководителей трех прибалтийских стран, заключивших в уходящем году пакты о взаимопомощи с СССР. К примеру, премьер-министр Эстонии Юри Улуотс в своей новогодней статье писал:

«Несомненно, если война в Европе будет продолжаться, условия жизни народов воюющих и нейтральных стран окажутся еще более тяжелыми, особенно в экономической области. Учитывая международное положение и свои обязательства, мы должны в наступающем году позаботиться об усилении государственной обороны.

Эстонское правительство сделает все, чтобы сохранить независимость эстонского государства».

В Литве больше внимания уделяли главному событию уходящего года, которым стало получение от СССР части бывших польских земель. В сообщении ТАСС из Каунаса говорилось:

«По случаю нового года президент Литовской республики Сметона и главнокомандующий литовской армией генерал Раштикис обратились с приветствиями к армии. В своем приветствии президент указывает, что в прошлом году литовский народ пережил большую радость — он получил город Вильно и Виленскую область».

Прогноз на 1940 год от литовского главнокомандующего выглядел достаточно скромно:

«Приветствуя армию,— говорилось в том же сообщении,— генерал Раштикис подчеркнул, что литовский народ твердо верит в преодоление временных трудностей, возникших в связи с происходящей в Европе войной».

Об экономических трудностях из-за войны писалось в те дни довольно много, и газеты воюющих стран предвещали скорое наступление голода в городах и селах противника. Но в СССР обратили особое внимание на прогнозы американских экономических изданий:

«Орган деловых кругов газета "Нью-Йорк джорнал оф коммерс",— сообщал 30 декабря 1939 года ТАСС,— в своем ежегодном экономическим обзоре подчеркивает, что незначительные действия на западном фронте разочаровали американских промышленников…

Экспорт не достиг ожидаемых размеров, поскольку война еще не причинила больших потерь воюющим странам…

Орган американских финансовых кругов "Фитч сарвей" пишет, что "отсутствие крупных военных действий за границей подрывает деловую активность"».

Сами советские издания отводили на своих страницах немало места экономическим прогнозам. Но в них, главным образом рассказывалось о том, как увеличится в 1940 году производство продукции во всех отраслях. А в качестве предсказания, причем сбывшегося, повсеместно цитировались опубликованные в 1840 году в январском номере журнала «Отечественные записки» слова критика и публициста В. Г. Белинского, объявленного в СССР революционным демократом:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Однако уже в первые дни января 1940 года своего рода всемирный парад прогнозов, в которых желаемое частенько принималось за действительное, закончился. И наступило время их проверки реальностью.

«Странная война», как и опасались в Лондоне, окончилась весной. 9 апреля 1940 года части вермахта начали захват Дании и Норвегии. А 10 мая началось массированное наступление немецких войск на Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию, в обход линии Мажино. Как и предсказывали русские офицеры-эмигранты, «германская система» организации танковых войск, оказалась эффективной. В итоге война в Западной Европе в соответствии с японскими пророчествами продлилась недолго — до 22 июня 1940 года.

Правда, после капитуляции Франции Великобритания продолжала сопротивление, и, как и обещал Герман Геринг, 4 сентября 1940 года начались ожесточенные бомбардировки Лондона и других британских городов. Однако вопреки заверениям главнокомандующего люфтваффе Великобритания оказалась отнюдь не легкой мишенью и массированные авианалеты не заставили ее сложить оружие. Так что уничтожение Англии осталось несбывшейся мечтой Адольфа Гитлера.

Надежды руководителей трех прибалтийских стран на сохранение независимости не сбылись, и Латвия, Литва и Эстония стали советскими социалистическими республиками. А в следующем, 1941 году, как и говорилось в японском предсказании, началась «новая жестокая война» — Германии с СССР.

Ничего странного в том, что часть прогнозов сбылась, не было. Успешные предсказания всегда базируются на точном знании. Все остальное — в большей или меньшей степени шарлатанство, вводящее людей в заблуждение и снижающее их готовность к опасным поворотам событий. И вряд ли имеет большое значение, преследуются ли при этом государственно-пропагандистские цели или сугубо меркантильно-личные.

Евгений Жирнов