ЦБ разрешил «недружественным» банкам выводить рубли из России

Центробанк разрешил банкам из недружественных стран переводить средства за рубеж в рублях с корреспондентских счетов, которые открыты в российских кредитных организациях. Как сообщил регулятор, это поддержит расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

«В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры»,— говорится в сообщении ЦБ.

В начала декабря ЦБ сообщал, что подавляющее большинство платежей за экспорт и импорт осуществляется в валютах недружественных стран — долларах и евро. Как отмечал регулятор, такие платежи осложняются из-за санкций в отношении российских банков. После начала спецоперации ряд российских банков оказались под санкциями США и Евросоюза. Под ограничения попали в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и другие крупные кредитные организации.

8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские банки, чьи средства в иностранной валюте оказались заморожены за рубежом, могут временно приостановить свои обязательства перед иностранными клиентами.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Регулятор объяснился с банками».

Лусине Баласян