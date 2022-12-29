Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар

На 73-м году жизни умер бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллинна Эдгар Сависаар. Об этом сообщил портал Err. Господин Сависаар проходил лечение в отделении неврологии в Ида-Таллиннской центральной больнице. Причина смерти политика в сообщении не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгар Сависаар

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Эдгар Сависаар

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Эдгар Сависаар занимал посты председателя Центристской партии, министра внутренних дел, министра экономики и коммуникаций, является один из основателей Народного фронта Эстонии. Занимал должность премьера Эстонии в 1990–1992 годах, должность мэра Таллинна с 2001 по 2004 год и с 2007 по 2017 год.

Дарья Эрозбек