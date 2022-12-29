Под минометный обстрел ВСУ попали два населенных пункта Курской области

Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен»,— подчеркнул глава региона.

Он добавил, что все оперативные службы находятся на месте, чтобы восстановить системы жизнеобеспечения «в самое ближайшее время».

С февраля приграничные территории Курской области часто попадают под обстрелы. С апреля в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова