Петербург принял на зимние каникулы 120 школьников из Мариуполя

В Санкт-Петербург на зимние каникулы приехало 120 школьников из Мариуполя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. Новогодняя программа для них продлится до 9 января.

«120 ребят с сопровождающими будут жить в лагере "Молодежный". Традиционно подготовили для них обширную программу. Уже завтра ребята отправятся на обзорную экскурсию. А в ночь на 1 января их ждут карнавал, костюмы к которому они подготовят сами, и прекрасная встреча Нового года в Петербурге»,— написал глава города.

Для школьников запланированы экскурсии в Кронштадт, Исаакиевский собор и на Газпром Арену, также серия мастер-классов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новогоднюю ель в Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга.

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