Новогоднюю ель в Мариуполь привезут из Петербурга

Главную новогоднюю ель в Мариуполь доставят из Санкт-Петербурга, дерево могут привезти в город уже во вторник, 20 декабря, сообщил мэр Константин Иващенко.

«Сейчас на главной площади имени Ленина мы начали монтаж каркаса для главной городской елки. Ее везут к нам из Санкт-Петербурга, возможно она уже будет во вторник. До конца недели елку уже установят»,— сказал он (цитата по ДАН).

Он добавил, что «из-за сложившейся обстановки» новогодних гуляний в городе не будет.

В самом Петербурге главную новогоднюю ель установили 8 декабря.

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