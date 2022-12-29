«Радостных чувств в нашем обществе все меньше»

У большинства граждан нет ощущения праздника. По данным сервиса Superjob, речь идет о каждом втором участнике проведенного опроса. Более того, граждане даже не пытаются скрывать отсутствие праздничных эмоций. При этом некоторые респонденты признались, что имитируют радость, дабы не расстраивать своих близких. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит в этом какой-либо сенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

10% опрошенных порталом Superjob лишь имитируют радость в ожидании Нового года, чтобы не расстраивать близких. Примечательно, что большинство из этой категории граждан — женщины. Хотя, может быть, в этом и нет ничего примечательного, впрочем, пусть это будет поводом для самостоятельных рассуждений.

При этом у каждого второго новогоднего настроения нет, и он или она даже не пытаются это скрывать. Таковых 49% — то есть большинство. Собственно, рады празднику и испытывают соответствующее настроение 28% из 1,6 тыс. участников опроса.

А вот другое исследование — Фонда изучения общественного мнения. Согласно этим данным, 57% россиян считают, что 2022 год был хуже, чем предыдущий, против 11% уверенных в обратном. Вместе с тем 43% прогнозируют улучшение ситуации для нашей страны в 2023 году.

И еще один опрос ФОМа, согласно результатам которого уровень тревожности наших соотечественников на начало декабря составлял также 57%. Нужно напомнить, что показатель достигал максимума — 70% с 30 сентября по 2 октября. Тогда, как известно, объявлялась частичная мобилизация. В принципе рост уровня тревожности — это не сенсация — подобное случалось и раньше. Однако считается, что если будет более 70%, тогда есть серьезный повод для беспокойства. То есть 57% — это не так уж и плохо. Ведь все мы, так или иначе, чего-то боимся.

Что же в сухом остатке? Действительно, трудно спорить с тем, что хорошим, успешным или позитивным 2022 год назвать сложно. Именно поэтому можно сделать предварительный вывод, что 28% людей с праздничным настроением — это по-своему положительный фактор в текущей-то ситуации. Между тем вспоминаем летнюю встречу Владимира Путина с предпринимателями: по словам президента России, через 10 лет жить мы будем лучше, и это точно.

Для этого принимается целый комплекс мер по развитию медицины, медтехники, фармацевтики, а также квантовых технологий и обработки больших данных, где «как и в области балета, мы всех обогнали». Главное на сегодня — тенденции: судя по социологии, год от года радостных чувств в нашем обществе все меньше. И это опять же неудивительно.

Поэтому крайне важно, чтобы россияне совсем не разуверились в завтрашнем дне и не ушли окончательно в себя. 10 лет ожидания улучшений — это достаточно большой срок. Тем более если вспомнить новейшую историю Российской Федерации: много было разных позитивных прогнозов, а улучшение все не наступало, скорее, наоборот. Однако на то есть объективные причины — мировые кризисы или происки врагов.

И еще одна важная тенденция: не видно, чтобы официальный телевизор или российский политикум как-то пытались снизить уровень тревожности, успокоить дорогих россиян, создать им праздничное настроение. Пусть ненадолго, а лишь в период главного всенародного праздника. То немногое, чем приходится довольствоваться — заверения, что у них там за бугром намного хуже. Что же, если говорят — значит, так и есть.

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