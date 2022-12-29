В Ярославле официально представили нового главу областной прокуратуры

Указом президента России от 19 декабря 2022 года новым прокурором Ярославской области на 5-летний срок был назначен Александр Лоренц. Сегодня, 29 декабря, он был официально представлен коллективу и руководителям органов власти и правоохранительных органов региона заместителем генерального прокурора России Юрием Пономаревым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Господин Пономарев отметил, что Александр Лоренц опытный работник ведомства и сможет быстро вникнуть в дела региона и решать задачи, поставленные перед органами прокуратуры. В ответ Александр Лоренц поблагодарил руководство Генпрокуратуры РФ за оказанное доверие и выразил уверенность в силах коллектива прокуратуры Ярославской области решать самые сложные задачи.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Александр Лоренц занимал пост прокурора Ставропольского края до лета 2022 года. По неофициальной информации «Ъ», его уход с поста был связан с принципиальной позицией по многим вопросам, в частности, экологии и запретов строительства в ООПТ.

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