В России впервые сертифицировали беспилотную авиационную систему

В России впервые сертифицировали беспилотный летательный аппарат — им стал БАС-200, способный развивать скорость до 160 км/ч и нести груз массой до 50 кг. Об этом сообщили в «Ростехе».

Помимо беспилотника, холдинг «Вертолеты России» (принадлежит «Ростеху») получил от Росавиации сертификаты типа на новейшие вертолеты — модернизированный «Ансат» и грузовую версию Ми-171А3.

«Беспилотник БАС-200, ставший первым сертифицированным БПЛА в России, открывает новые возможности для использования такой техники в интересах населения, бизнеса, государства»,— сказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, его слова приводит пресс-служба «Ростеха».

Он отметил, что полученные сертификаты — важный, но пока не итоговый для «Ростеха» результат. Все три программы находятся в развитии. Госкорпорация работает над дальнейшим наращиванием эксплуатационных возможностей этой техники.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, сертификация беспилотника — историческое событие, которое трудно переоценить для всей отрасли российской гражданской авиации и для развития рынка беспилотных авиационных систем.

«Для развития рынка беспилотной авиации — это огромный драйвер, который позволит эксплуатировать БАС в целях оказания комплексных услуг в разных отраслях экономики государства, таких как: недропользование, топливно-энергетический комплекс, логистика, экология, сельское хозяйство и лесное хозяйств»,— сообщила пресс-служба Росавиации.

Беспилотник БАС-200 с максимальной взлетной массой 185 кг спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом, оснащен роторно-поршневым двигателем с максимальной мощностью 54 лошадиные силы. Применяется для доставки грузов и мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, сельского хозяйства, поисково-спасательной деятельности и т. д.

Дарья Эрозбек