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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 29 декабря

Яркие кадры четверга

Снос памятника Екатерине II в Одессе, сгоревший отель в Пойпете и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Девушка украшает новогоднюю елку

Москва. Девушка украшает новогоднюю елку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сеул, Южная Корея. Цапля на замерзшей реке Хан

Сеул, Южная Корея. Цапля на замерзшей реке Хан

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Одесса, Украина. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II

Одесса, Украина. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Ла-Пас, Боливия. Автомобильная пробка из-за конвоя с арестованным губернатором Санта-Круса Луисом Фернандо Камачо

Ла-Пас, Боливия. Автомобильная пробка из-за конвоя с арестованным губернатором Санта-Круса Луисом Фернандо Камачо

Фото: Reuters / Lesly Moyano

Пойпет, Камбоджа. Полицейские проезжают мимо сгоревшего отеля-казино Grand Diamond City

Пойпет, Камбоджа. Полицейские проезжают мимо сгоревшего отеля-казино Grand Diamond City

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Ново-Огарево, Московская область. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Ново-Огарево, Московская область. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Фото: пресс-служба президента РФ

Пхукет, Таиланд. Огненное шоу на пляже

Пхукет, Таиланд. Огненное шоу на пляже

Фото: Reuters / Jorge Silva

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Москва. Девушка украшает новогоднюю елку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сеул, Южная Корея. Цапля на замерзшей реке Хан

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Одесса, Украина. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Ла-Пас, Боливия. Автомобильная пробка из-за конвоя с арестованным губернатором Санта-Круса Луисом Фернандо Камачо

Фото: Reuters / Lesly Moyano

Пойпет, Камбоджа. Полицейские проезжают мимо сгоревшего отеля-казино Grand Diamond City

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Ново-Огарево, Московская область. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Фото: пресс-служба президента РФ

Пхукет, Таиланд. Огненное шоу на пляже

Фото: Reuters / Jorge Silva

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