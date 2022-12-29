Фото дня: 29 декабря

Ново-Огарево, Московская область. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Фото: пресс-служба президента РФ