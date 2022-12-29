Фото дня: 29 декабря

Одесса, Украина. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II
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Reuters / Serhii Smolientsev
Ла-Пас, Боливия. Автомобильная пробка из-за конвоя с арестованным губернатором Санта-Круса Луисом Фернандо Камачо
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Reuters / Lesly Moyano
Пойпет, Камбоджа. Полицейские проезжают мимо сгоревшего отеля-казино Grand Diamond City
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Reuters / Athit Perawongmetha
Ново-Огарево, Московская область. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»