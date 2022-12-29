МИД РФ считает дискриминационными действия Норвегии по отношению к России на Шпицбергене

Норвегия своими действиями усложняет работу российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах. Ограничения затрагивают угледобычу, туризм, науку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия продолжит отстаивать законные интересы российского присутствия в регионе.

В комментарии госпожи Захаровой на сайте российского МИДа сказано, что Норвегия наложила неправомерные ограничения на выполнение научно-исследовательских работ российским судном «Дальние Зеленцы». По словам Марии Захаровой, ему фактически закрыт доступ в российский поселок Баренцбург.

В Баренцбурге располагаются шахты российской компании «Арктикуголь», на которых работают около 500 человек.

В поселке уже более десяти лет находится биогеостанция ММБИ РАН (Мурманский морской биологический институт Российской академии наук), дальнейшая работа которой «вследствие норвежских дискриминационных мер» теперь существенно затруднена.

« ...Считаем введенные в этом году ограничения исключительно политически мотивированными. Регулярные заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов свидетельствуют о том, что в Осло предпочли поддаться антироссийской истерии в ущерб выполнению своих международно-правовых обязательств»,— заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Норвегия игнорирует одно из важнейших положений Договора о Шпицбергене (был заключен в 1920 году) — право одинаково свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи.

В начале октября Норвегия ограничила российским рыболовным судам доступ в порты. Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд и подлежать проверке. По словам главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских судов.

Ранее в Генконсульстве России говорили, что доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками. В конце июня стало известно, что Норвегия отклонила заявку на поставку 20 тонн товаров для российских поселений на Шпицбергене из-за санкций. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ответ на это Россия может денонсировать договор, в соответствии с которым РФ уступает Норвегии около 175 тыс. кв. м шельфа Баренцева моря. После этого Норвегия согласилась пропустить грузы через свою территорию.

Дарья Эрозбек