В депветеринарии Краснодарского края выясняют причину массовой гибели чаек

Специалисты региональной ветеринарной службы выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе. Информация о падеже птиц была размещена в социальных сетях.

На видеозаписи, опубликованной в пабликах, видно, что берег реки усеян более чем десятком мертвых птиц. Очевидец происшествия утверждает, что инцидент произошел в Калининском районе, однако в департаменте ветеринарии рассказали, что мор зафиксирован в Динском районе. На место происшествия выехали специалисты для отбора анализов и выяснения причин гибели пернатых.

Это уже второй подобный случай за последние дни. Накануне в Кореновском районе жители обнаружили десятки мертвых птиц в лесополосе рядом со станицей Дядьковской. Информация об этом размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

«Исследования на особо опасные и карантинные заболевания птиц — птичий грипп и болезнь Ньюкасла— показали отсутствие возбудителей этих заболеваний в организмах птиц»,— рассказали в депветеринарии.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», причиной массовой гибели северокавказского фазана в Ейском районе стала отрава для полевых грызунов.

Дмитрий Нестеренко

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