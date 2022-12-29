Разведка США: попытки информационного влияния на россиян перед началом конфликта на Украине не увенчались успехом

Рассекречивание и публикация секретных разведданных в преддверии ввода российских войск на Украину должны были сдержать Россию и убедить население мира в том, что заявления о проведения учений были ложными. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. По ее словам, такая информационная работа не оказалась эффективной не сумела переубедить часть мира по вопросу вооруженного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эврил Хэйнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Эврил Хэйнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы смогли оказать влияние. В то же время ясно, что наше влияние было намного больше на Западе, чем в других местах мира»,— сказала госпожа Хэйнс в интервью для программы Radio 4 (BBC, цитата по сайту).

В России, по ее словам, эти усилия «практически не дали результата» из-за контроля Кремля над информационными потоками внутри страны.

«Авторитарные государства имеют такого рода асимметричное преимущество, поскольку они эффективно контролируют информацию, поступающую в массы»,—заявила глава Национальной разведки США.

Он добавила, что Россия в свою очередь пыталась воспользоваться открытым информационным потоком в западных сообществах, чтобы продвигать свои нарративы и усугублять разногласия в обществе.

«Россияне провели по всему миру очень согласованную информационную кампанию. Одним из их основных нарративов является то, что Соединенные Штаты провоцируют этот конфликт (на Украине.— "Ъ") и что НАТО и Украина ставят условия и угрожают России, и это вынуждает их (российские власти.— "Ъ") занять такую позицию»,— сказала она.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек