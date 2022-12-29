Зарубежные СМИ: К чему приведет отказ страховать морской экспорт российской нефти?

Западные страховщики отказываются работать с российскими грузами. С 2022 года, как пишет Reuters, международные компании отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Белоруссии. Речь в частности идет о группе фирм в рамках P&I Club, которые страхуют около 90% всех морских судов в мире. Впрочем, по итогам декабря, как сообщает Financial Times, четверть отгрузки российской нефти проходило именно под страховкой западных компаний. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Несмотря на введенный потолок цен в декабре, западные компании продолжили страховать морской экспорт российской нефти. По крайней мере, четверть всех перевозок была покрыта именно ими. Речь идет о поставках в Индию, Китай и Турцию. Кроме того, четыре судна отправились в Болгарию, которая освобождена от запрета на импорт.

Механизм потолка цен предполагает, что пользоваться услугами западных брокеров и страховщиков могут только те покупатели российской нефти, которые заплатили менее $60 за баррель. Впрочем, ограничение еще не оказало значительного влияния на Москву, пишет Financial Times, поскольку Urals продается со скидкой к Brent ниже предельной цены.

Однако в 2023 году ситуация для России, вероятно, усугубится, отмечает Bloomberg. Группа крупнейших мировых страховых компаний отказываются покрывать риски с 1 января. Они объясняют это отказом перестраховщиков предоставлять им услуги андеррайтинга на фоне военных действий.

Reuters обращает внимание, что отмена покрытия распространяется не на все виды полисов. Тем не менее, ограничения усложнят фрахтователям поиск страховки, повысят цены и как итог — некоторые суда будут идти незастрахованными.

The Wall Street Journal добавляет, что всего за первые три недели декабря Россия экспортировала около 50 млн баррелей сырной нефти. На 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом ноября. Аналитики, опрошенные изданием, связывают такую динамику с ухудшением погоды в Восточной Сибири и ростом нефтепереработки.

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