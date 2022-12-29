К новогоднему столу москвичи ждут оливье, икру и запеченную утку. Готовят и доставляют — рестораны. Но уже не по прошлогодним ценам. Заказать готовые блюда на дом собирается каждый пятый россиянин, выяснили аналитики Ozon fresh. 8% опрошенных пойдут на ужин в гости, 7% — в рестораны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал, что готовят в столичных заведениях для своих гостей, которые в новогоднюю ночь останутся дома:

Андрей Федорин, совладелец ресторана «Мари Vanna: «Традиционно идут большие заказы на оливье. Блюдо можно приготовить на вес. Берут килограммами. Заказывают также холодец, потому дома уже никто не готовит, но есть люди, которые по-прежнему придерживаются такой стилистики. Пирожки — популярная история — их берут по 10-15 штук каждого вида. Однако если сравнивать с 2021 годом, заказов стало меньше на 20-30%. Средний чек вырос на 10-15%. Да, мы подняли цены, потому что, ну, их нельзя было не поднять». Дарья Беляева, управляющая рестораном White Rabbit: «Традиции у наших гостей не меняются. Как правило, они заказывают к праздничному столу оливье, селедку, грузди, запеченную утку или курицу. Спрос высокий, многие клиенты делают у нас новогодние заказы каждый год». Яков Менделеев, основатель сервиса «Много Лосося»: «Мы добавили икру, специально закупили замороженную, очень качественную, разбили ее на порции примерно по 200 г. Она пользуется спросом. Продажи растут на 5-10% каждую неделю. Самая главная задача — обеспечить этот спрос, чтобы у нас было нужное количество доставщиков на линии. На улице холодно, очень много снега, поэтому курьерам работать сложно. Время доставки увеличивается, часто происходят задержки». Алина Кофанова, пиар-директор кондитерской-кулинарии «Брусника»: «Количество заказов на доставку увеличилось в среднем на 50% по сравнению с ноябрем. Хит продаж — рождественская утка, запеченная с яблоками под медовой корочкой. Большой популярностью в "Бруснике" пользуется выпечка. Очень сильно увеличился спрос на калитки — это альтернатива классическим расстегаям в сладком формате — с вишней, брусникой и с клубникой».

Уходящий год для ресторанов и их гостей запомнится резким ростом цен — местами на 25%. Участники рынка говорят о падении прибыли минимум на треть год к году.

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