Белгородский район обстреливается со стороны Украины, зафиксировано 16 «прилетов»

Белгородский район Белгородской области в течение дня обстреливается со стороны Украины, рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Владимир Перцев.

«Сегодня в наших приграничных территориях неспокойно, особенно в селах Журавлевка и Красный хутор. Уже есть 16 прилетов на сегодня из них 11 в Журавлевку и пять — в Красный хутор, и прилеты продолжаются»,— отметил господин Перцев.

В Журавлевке повреждено несколько домов, но из-за того, что обстрел продолжается, обследовать их пока нет возможности, пояснил чиновник.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, пострадавших нет.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова