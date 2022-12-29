Новые спортивные объекты в Сочи

Группа компаний АVА завершает реконструкцию двух больших спортивных площадок в микрорайоне Бытха

Общественные спортивные пространства для жителей Сочи реконструируются строительно-инвестиционным холдингом AVA Group в рамках шефской помощи. Полная реконструкция двух футбольных полей: в сквере Бытха и на Ясногорской, 6 включила в себя весь спектр работ по водоотведению, укладке искусственного газона, ворот, разметки, устройству освещения и ограждения. Для удобства болельщиков на спортивной площадке по ул. Ясногорская завершена замена зрительских трибун.

Взрослые и дети, увлеченные спортом, смогут играть в футбол на современных площадках, не покидая территорию своего микрорайона. Торжественное открытие двух обновленных спортивных площадок запланировано на февраль 2023 года.

По завершении всех работ спортивные сооружения передадут по договору безвозмездной аренды в управление спортивной школы (МБУ СШ №10 г. Сочи), будет проводить занятия по футболу для детей и взрослых. Тренировочный процесс для воспитанников школы будет проходить не более четырех часов в день, остальное время дети и взрослые микрорайона Бытха смогут заниматься спортом в своем районе. Тренировки будут проходить под руководством профессиональных тренеров, что дает надежду на то, что в наших дворах в скором времени вырастут новые чемпионы по футболу.

«Создание комфортных условий для развития массового спорта — актуальная задача. Спорт оздоравливает, развивает и объединяет общество, является частью воспитания здорового поколения. Именно поэтому холдинг на постоянной основе поддерживает различные спортивные инициативы и проекты. Строительство спортивных площадок является неотъемлемой частью благоустройства территорий жилых комплексов. Создание среды, побуждающей жителей к занятию физической культурой, развитию атмосферы добрососедства, является принципом работы компании»,— отметил директор AVA Group в Сочи Александр Гусев.

Строительство спортивных объектов в микрорайоне Бытха не ограничится реконструкцией футбольных полей. Экопарк с одноименным названием, рядом с которым холдинг возводит ЖК «Кислород», компания планирует благоустроить и создать здесь несколько пешеходных маршрутов с локациями для йоги и пилатеса, тренажерными комплексами и тропами для кардионагрузки. Стоит отметить, что в проекте жилого комплекса, гармонично интегрирующего многоэтажную застройку в природный ландшафт местности, предусмотрено строительство настоящего спортхаба с многофункциональными комплексами, стеной для скалолазания и боулдеринга, зонами настольных игр.

AVA Group более 15 лет строит жилые, коммерческие объекты, а также здания общественного назначения. В Сочи AVA Group сейчас реализует два проекта комплексного развития территорий — ЖК «Летний» в микрорайоне Кудепста и ЖК «Кислород» в микрорайоне Бытха. Вместе мы сажаем деревья, убираем мусор, смотрим фильмы, участвуем в спортивных мероприятиях, поем песни и развлекаемся всегда весело, с задором и энтузиазмом. Совместные активности позволяют укрепить добрососедские отношения, поближе познакомить жителей между собой, развивать культуру совместного времяпрепровождения.

Застройщик ООО «СЗ «Кислород». Проектные декларации на сайте. ФЗ 214. г. Краснодар.

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