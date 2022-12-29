В РЖД назвали восток «дорогой жизни» для российских компаний

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что переориентация на восток стала «дорогой жизни» для многих российских компаний в европейской части России. Он отметил, что они столкнулись с проблемами с экспортом продукции из-за западных санкций против России.

Господин Белозеров напомнил, что после начала военной операции на Украине «произошел довольно быстрый разрыв всех традиционных логистических связей». Он дополнил, что компании стали переориентировать поставки продукции на восточные направления.

«Для них восток — это фактически дорога жизни. И в этих условиях считаю, что всем надо научиться договариваться. Выигрыш одного участника рынка не должен достигаться за счет проигрыша, потерь другого»,— написал Олег Белозеров в колонке для РБК.

По его словам, он не ожидал, что ему придется переводить поезда на восточное направление. «Сегодня стране надо на восток — и мы едем на восток, всеми возможными силами»,— добавил он.

До начала военного конфликта России и Украины основной поток международных грузоперевозок приходился на маршруты северо-западного направления. Из-за санкций против России весной в моменте объемы перевозок падали почти в два раза. Позже ситуация стабилизировалась благодаря переходу на восточные и южные маршруты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Логистика прокладывает новые маршруты».

Олеся Павленко