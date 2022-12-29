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Коммерсантъ FM
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The Guardian: китайский разработчик камер наблюдения Hikvision создал специальное ПО для слежки за протестующими

Китайская полиция использует разработки компании Hikvision — одного из крупнейших в мире производителей камер наблюдения и других подобных систем — для слежки за протестующими. Об этом пишет британская газета The Guardian, которая провела собственное расследование. Издание пользовалось данными исследовательской компании IPVM.

The Guardian пишет о разработанном Hikvision облачном инструменте Infovision IoT, который «дает возможность умного принятия решений в сфере безопасности» и предоставляет услуги для облегчения работы полиции. В технических документах, подготовленных Hikvision, есть описание сигналов тревоги, о которых система сообщает в полицию. Помимо таких вариантов, как «кража», «порнография» или «торговля людьми», есть описания сигналов, связанных с протестами и демонстрациями. Это в числе прочего «сбор толпы для нарушения порядка в общественном месте», «сбор толпы для нападения на государственные органы», «незаконные собрания, шествия, демонстрации» и даже «угроза подачи петиции» и «Фалуньгун» (запрещенное в Китае религиозное движение, региональное отделение секты в РФ признано экстремистской организацией). В документах нет подробного описания, как именно работают эти сигналы, но среди вариантов реакции есть вызов сотрудников полиции.

В Hikvision отказались комментировать расследование The Guardian. Ранее компанию уже критиковали за создание специальных систем слежения, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В ноябре власти США запретили ввоз оборудования Hikvision в США и продажу его там. Также в ноябре правительство Великобритании отказалось от использования камер видеонаблюдения, произведенных китайскими компаниями, в том числе Hikvision.

В конце ноября — начале декабря в Китае прошли массовые протесты против жестких антиковидных мер. Многие участники митингов сообщали, что после этого им звонили из полиции.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как китайцы протестовали против антиковидных мер

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По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Фото: Reuters / Tyrone Siu

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

Фото: Reuters / Thomas Peter

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

Фото: Reuters / Josh Horwitz

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Фото: Reuters / Thomas Peter

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Фото: Reuters / Thomas Peter

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие в Пекине

Протестующие в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Акция протеста в Гонконге

Акция протеста в Гонконге

Фото: Reuters / Tyrone Siu

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По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Фото: Reuters / Tyrone Siu

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

Фото: Reuters / Thomas Peter

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

Фото: Reuters / Josh Horwitz

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Фото: Reuters / Thomas Peter

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Фото: Reuters / Thomas Peter

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Акция протеста в Гонконге

Фото: Reuters / Tyrone Siu

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