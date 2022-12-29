The Guardian: китайский разработчик камер наблюдения Hikvision создал специальное ПО для слежки за протестующими

Китайская полиция использует разработки компании Hikvision — одного из крупнейших в мире производителей камер наблюдения и других подобных систем — для слежки за протестующими. Об этом пишет британская газета The Guardian, которая провела собственное расследование. Издание пользовалось данными исследовательской компании IPVM.

The Guardian пишет о разработанном Hikvision облачном инструменте Infovision IoT, который «дает возможность умного принятия решений в сфере безопасности» и предоставляет услуги для облегчения работы полиции. В технических документах, подготовленных Hikvision, есть описание сигналов тревоги, о которых система сообщает в полицию. Помимо таких вариантов, как «кража», «порнография» или «торговля людьми», есть описания сигналов, связанных с протестами и демонстрациями. Это в числе прочего «сбор толпы для нарушения порядка в общественном месте», «сбор толпы для нападения на государственные органы», «незаконные собрания, шествия, демонстрации» и даже «угроза подачи петиции» и «Фалуньгун» (запрещенное в Китае религиозное движение, региональное отделение секты в РФ признано экстремистской организацией). В документах нет подробного описания, как именно работают эти сигналы, но среди вариантов реакции есть вызов сотрудников полиции.

В Hikvision отказались комментировать расследование The Guardian. Ранее компанию уже критиковали за создание специальных систем слежения, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В ноябре власти США запретили ввоз оборудования Hikvision в США и продажу его там. Также в ноябре правительство Великобритании отказалось от использования камер видеонаблюдения, произведенных китайскими компаниями, в том числе Hikvision.

В конце ноября — начале декабря в Китае прошли массовые протесты против жестких антиковидных мер. Многие участники митингов сообщали, что после этого им звонили из полиции.

Яна Рождественская