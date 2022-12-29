В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 21 января

Действие желтого уровня террористической опасности в приграничных районах Крыма продлили до 21 января, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий, желтый, уровень террористической опасности»,— сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Губернатор также отметил, что безопасность жителей и гостей Республики Крым в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами.

Ранее власти Севастополя продлили режим высокого уровня террористической опасности до 11 января.

Александр Дремлюгин, Симферополь