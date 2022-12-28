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Коммерсантъ FM
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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили режим высокого уровня террористической опасности до 11 января, сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства города-героя. По данным чиновников, в субъекте сохраняется высокая угроза совершения теракта, поэтому местные власти и правоохранительные органы продолжают принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.

«В этот период гражданам рекомендуется постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений»,— уточнили в правительстве региона.

Напомним, в Севастополе усилили меры безопасности и отменили торжественную часть Дня ВМФ 31 июля после атаки на штаб Черноморского флота, на территорию которого с летающего дрона была сброшена взрывчатка.

Через некоторое время на корабли ЧФ совершили атаку с помощью плавающих и летающих беспилотников.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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