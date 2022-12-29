Шойгу выступит с докладом перед Путиным на церемонии подъема флагов на новых кораблях ВМС

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема флага на новых военных кораблях, а также спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III» в режиме видеоконференции. Глава Минобороны Сергей Шойгу выступит на мероприятии с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Большое мероприятие, будет доклад министра обороны Сергея Шойгу, на самой церемонии будет докладывать командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, другие доклады»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

В прошлый раз Сергей Шойгу выступал с докладом перед Владимиром Путиным 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны. Там он сообщил, что в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек, освобождены от нее — 830 тыс. 27 декабря господин Шойгу также провел итоговое совещание с руководством армии.

Олеся Павленко