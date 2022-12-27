Шойгу провел итоговое совещание с руководством армии

Селекторное совещание с участием руководящего состава российских Вооруженных сил (ВС) и главы Минобороны Сергея Шойгу состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Глава министерства заслушал доклады о деятельности войск в 2022 году и о планах на предстоящий год.

«Глава военного ведомства заслушал доклады руководящего состава ВС об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки»,— сообщила пресс-служба Минобороны.

Сергей Шойгу отметил, что в 2023 году ВС продолжит курс на «поступательное развитие» — в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. На прошлой неделе он адресовал Минобороны и Генштабу поручение, согласно которому ведомства должны будут изучить опыт НАТО для подготовки российских войск и оснащения армии.

О «практическом» сближении России и НАТО — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Андрей Сапожников