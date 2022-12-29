Пик заболеваемости свиным гриппом в Нижегородской области пройден

Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом А/Н1N1, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Минздрав России зафиксировал снижение заболеваемости на 7,5%.

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе был превышен на 58,3% на неделе с 19 по 25 декабря. За это время свиной грипп обнаружили у 230 нижегородцев.

Ранее сообщалось, что нижегородские больницы в случае необходимости готовы развернуть 10 тыс. коек для пациентов с гриппом и коронавирусом.

Анастасия Еремина