Нижегородские больницы подготовили 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и гриппом

К приему пациентов с коронавирусом и другими инфекциями подготовлено 10 тыс. коек в больницах Нижегородской области, сообщили в минздраве. Их развернут в случае необходимости. Столько же мест в больницах готовили во время очередной волны коронавируса в начале 2022 года.

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в регионе остается спокойной, а свиной грипп H1N1 имеет высокий потенциал распространения, отмечают в ведомстве. За последнюю неделю к врачам обратилось более 33 тыс. нижегородцев с симптомами ОРВИ. Свиной грипп и коронавирус в начале заболевания имеют схожие симптомы: слабость, повышенная температура, недомогание, заложенность носа и боли в горле. Но при гриппе чаще появляется лихорадка, ломота и головная боль.

Медики рекомендуют делать прививки, чтобы снизить риски заражения, а также воздержаться от походов в места скопления людей, использовать одноразовую маску и оставаться дома в случае недомогания.

Анастасия Еремина