Итоги-2022: битва за арбузы, биатлон без патронов и боксерский поединок фигуристки

В 2022 году власти Удмуртии просили снизить стоимость рекламы в Telegram, горожане устраивали битву за арбузы, соревнования по биатлону проходили без патронов, а в деревне украли коровник. В подборке «Ъ-Удмуртия» вспоминаем неординарные события ушедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Непомерная цена рекламы

В марте власти Удмуртии попросили основателя Telegram Павла Дурова снизить стоимость рекламы в мессенджере. Письмом в соцсетях поделился первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

Так, согласно официальному документу, число пользователей и брендов в Telegram растет из-за запрета работы ряда соцсетей. При этом стоимость рекламы начинается от €2 млн, что «фактически делает невозможным доступ большинства предпринимателей к этой услуге». Павла Дурова попросили снизить ценник, а также зафиксировать его в рублях.

О том, последовал ли ответ основателя Telegram, не сообщается.

«Пока хотелось бы без нар обойтись»

В июле Константин Сунцов пригласил журналистку и телеведущую Ксению Собчак посмотреть воочию на «Этапный путь в деревне Бакчеево». Предложение поступило после того, как госпожа Собчак опубликовала в своем Telegram туристический маршрут, где путешественникам предлагают попробовать арестантскую кашу, а также примерить кандалы и робу.

«Ксения, приглашаю посмотреть все воочию. Приезжайте в Удмуртию. Трансфер, проживание и питание за мой счет»,— предложил первый вице-премьер региона.

От предложения Ксения Собчак отказалась. «Хвалю за реакцию вице-премьера Удмуртии, но пока хотелось бы как-нибудь без нар и арестантской каши обойтись»,— написала журналистка.

Битва за арбузы

В октябре в столице Удмуртии прошел тематический праздник, где гостям бесплатно раздавали 10 тонн арбузов. Однако мероприятие закончилось инцидентом — горожане устроили битву.

Представители организаторов мероприятия отметили, что целью праздника было создание «позитивных моментов и хорошего настроения». «Мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах»,— подчеркнул оператор.

Зверское нападение

В ноябре выставка, организованная в одном из торговых центров Воткинска, закончилась неприятным инцидентом. Пятилетняя девочка фотографировалась на фоне клетки с обезьяной, когда та высунула лапу и выдернула у ребенка клок волос.

В профильные учреждения о происшествии сообщила мама девочки. Родительница рассказала, что ее дочь получила «физическую и нравственную травму», а в Воткинской городской больнице девочке поставили диагноз «повреждение волосистой части головы».

В ведомстве отмечают, что организаторы выставки нарушили федеральный закон об ответственном обращении с животными, поскольку не создали условия для защиты людей от причинения вреда их жизни и здоровью. Организаторам выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Пропавший коровник

В июле в Удмуртии украли коровник. Факт пропажи здания в одной из деревень Завьяловского района обнаружил участковый. По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего ижевчанина.

По версии следствия, мужчина подогнал тяжелую технику к кирпичному зданию, разрушил его, а затем вывез. Причиненный ущерб превысил 250 тыс. руб.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Отметим, что в 2022 году регулярно происходили кражи сельскохозяйственной техники. Так, в июле в столице Удмуртии из автосервиса украли кабину трактора, в августе — плуг и бороны, а в октябре 20-летнего ижевчанина задержали за неудачную попытку похитить трактор.

Биатлон без патронов

В октябре в Ижевске республиканские соревнования «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко» среди спортсменов 15–18 лет прошли без стрелковой части, поскольку патроны не успели приобрести вовремя.

Как заявил глава Федерации биатлона региона Иван Черезов, процедура приобретения патронов «непростая», а «сроки уже поджимали». При этом господин Черезов отметил, что в ситуации «ничего страшного нет».

«Можно было и не проводить ничего, но соревнования все равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник»,— отметил глава Федерации биатлона региона.

Фигуристка согласилась на бой

В июне стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Удмуртии Алина Загитова проведет показательный поединок против олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева. Спортсмен представлял республику в параллельном зачете.

Однако за три дня до боя Альберт Батырзагиев отказался от поединка из-за старой травмы. Вместо него Алина Загитова провела показательный спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу 48-летним Олегом Саитовым.

Отметим, что во время выхода Алины Загитовой на ринг ведущий перепутал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию с победительницей командного турнира фигуристов на Играх-2022 Камилой Валиевой.

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Полтора часа в очереди

В декабре вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, курирующая отрасль здравоохранения, вместе с одной из пациенток постояла в очереди в поликлинике ГКБ №6 в рамках очередной проверки. В результате госпожа Пинчук рассказала в Telegram, что прождала в очереди 1,5 часа, а сами правила приема «неочевидные и запутанные».

По словам вице-премьера республики, в регистратуре пациентку направили к терапевту в порядке живой очереди, однако в этом же кабинете шел прием по записи. В результате такого решения оказались недовольны и те, кто пришел ко времени, поскольку не могут попасть в кабинет в срок, и те, кто пришел в порядке очереди. «Есть над чем подумать заведующей и главному врачу»,— подчеркнула Эльвира Пинчук.

Софья Лямина