Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук назвала правила приема в ГКБ №6 «неочевидными»

Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram назвала правила приема в поликлинике ГКБ №6 в Ижевске «неочевидными и запутанными». К таким выводам госпожа Пинчук пришла после того, как проинспектировала больницу вместе с одной из пациенток. Время ожидания составило 1,5 часа.

По словам вице-премьера республики, в регистратуре пациентку направили к терапевту в порядке живой очереди, однако в этом же кабинете шел прием по записи. В результате такого решения оказались недовольны и те, кто пришел ко времени, поскольку не могут попасть в кабинет в срок, и те, кто пришел в порядке очереди. «Есть над чем подумать заведующей и главному врачу»,— подчеркнула Эльвира Пинчук.

Напомним, ранее команда минздрава Удмуртии провела проверку в Городской клинической больнице №7, где сложилась «очень острая» ситуация с очередями к врачу.