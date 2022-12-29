В Минэнерго уточнили, что пики биржевых цен на электроэнергию не влияют на тарифы для населения

Глава Минэнерго Николай Шульгинов прокомментировал материал «Ъ» о рекордном скачке цен на электроэнергию на бирже в декабре. По его словам, ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, так как они зависят от выработки электроэнергии и уровня спроса и предложения. Министр подчеркнул, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны»,— сказал господин Шульгинов, его слова приводит Telegram-канал Минэнерго.

Николай Шульгинов добавил, что к 25 декабря цены на электроэнергию вернулись к стандартным показателям. Он также напомнил, что оптовые цены, по которым электроэнергию покупают промышленные потребители, существенно ниже инфляции.

Накануне «Ъ» писал, что в декабре стоимость электроэнергии на бирже в моменте достигала рекордных 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Это произошло из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скачок ценового напряжения».

Олеся Павленко