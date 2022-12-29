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Коммерсантъ FM
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«Недавно часы отправились в космос»

Анна Минакова — об аксессуарах Konstantin Chaykin

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о часах российского мастера Константина Чайкина, с которыми космонавты полетели на МКС.

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»

Константин Чайкин — большой молодец. Самый знаменитый российский часовщик, да и что уж — единственный по-настоящему известный. Изобретатель, обладатель международных премий. Даже в наши непростые времена он продолжает участвовать в выставках за границей.

А недавно часы Konstantin Chaykin и вовсе отправились в космос. Два экземпляра были созданы специально для работы в условиях невесомости и в открытом космосе, а потом переданы космонавту Олегу Новицкому и отправились с ним на МКС 9 апреля 2021 года. Одни часы были у Новицкого на руке внутри станции, а вторые он надевал на скафандр «Орлан-МКС» во время двух выходов в открытый космос.

Позднее часы доработали на основании результатов первого полета, и обновленную версию передали космонавту Олегу Артемьеву, который вышел с ними в открытый космос 17 августа 2022 года. После второго испытания часы, и без того показавшие отличную работу, обещают довести до совершенства для такой нелегкой работы. Ждем новостей.

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