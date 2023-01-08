Итоги-2022: стрельба в школе, поджигатели и пожары

Самым страшным событием 2022 года для Удмуртии стала стрельба в школе №88 в Ижевске. В результате нападения погибли 18 человек, в том числе 11 детей, более 20 человек получили травмы. Однако помимо этого год запомнился взрывами газа, поджогами отделения полиции и военкомата, разливом нефтепродуктов и соляной кислоты. Также внимание общественности привлекло уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Талантова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах страны.



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Стрельба в школе

Сигнал о том, что в школе №88 слышны выстрелы поступил в 10:46 26 сентября. На место происшествия незамедлительно выехало восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН и СОБР.

По информации СК, нападавший — 34-летний местный житель Артем Казанцев. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. При нем было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько снаряженных магазинов, а также большой запас патронов. На обоймах красной краской было написано «Ненависть».

Нападавший беспрепятственно зашел в школу через центральный вход, убил находившегося там 73-летнего охранника, затем застрелил второго. После этого он стал заходить в классы и стрелять в детей и учителей. Около 12:00 глава Удмуртии Александр Бречалов, прибывший к школе, сообщил, что нападавший покончил с собой.

В результате нападения на школу погибли 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ранения и травмы получили 25 человек, 15 из которых спецборт МЧС транспортировал в Москву. На сегодняшний день все пострадавшие, проходившие лечение в больницах, выписаны.

По словам главы региона Александра Бречалова, нападавший состоял на учете в психдиспансере. Были возбуждены уголовные дела.

После трагедии в Удмуртии был объявлен траур. У школы организовали мемориал, куда люди приносили цветы и игрушки. Подобные мемориалы появлялись также в других городах страны и даже за рубежом.

Сейчас в школе проводится ремонт. Семьям погибших и пострадавших оказали поддержку. Из республиканского бюджета семьям погибших было выплачено по 1 млн руб., пострадавшим — по 500 тыс. руб. Также из федерального бюджета семьям погибших направили по 1 млн руб., получившим тяжкий или средний вред здоровью — по 400 тыс. руб., легкий вред — 200 тыс. руб. Помимо этого, для детей, их родителей и учителей было организовано наблюдение психологов. Всех желающих учеников школы №88 отправили на санаторно-курортное лечение.

Поджигатели

В мае 2022 года в поселке Игра житель Московской области Илья Фарбер изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и бросил в здание военного комиссариата Игринского и Якшур-Бодьинского районов. В результате пожара было уничтожено имущество военкомата и повреждено помещение. Свои действия Илья Фарбер объяснил тем, что «хотел узнать, что он способен, способен ли он такое сделать». В качестве наказания он проведет три года и два месяца в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф 2,66 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Верховном Суде Удмуртии 8 декабря началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего Рустама Мамедова

Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР В Верховном Суде Удмуртии 8 декабря началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего Рустама Мамедова

Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

В ночь с 2 на 3 сентября житель Ижевска Рустам Мамедов, по версии следствия, пытался поджечь отдел полиции и напал на сотрудников полиции. В настоящий момент проходят судебные разбирательства. Подсудимый является приверженцем религиозно-экстремистской идеологии, ставящей целью нападение на силовиков. Вначале он бросил в здание отдела полиции 9 из 13 заготовленных бутылок с зажигательной смесью. На просьбы двух прибывших полицейских прекратить противоправные действия Мамедов не реагировал. Полицейские были вынуждены применить физическую силу, в ответ подсудимый напал на них с ножом. Пытаясь убить силовиков, обвиняемый нанес им удары клинком в голову и грудь. Один из полицейских ранил нападавшего из табельного оружия. Все трое были доставлены в больницу.

Сторона обвинения сообщила, что санкция за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, в том числе вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвиняемый вину признает, однако с мерой наказания не согласен.

Фейки об армии России

Адвокат Дмитрий Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сам стал фигурантом уголовного дела. Поводом стали антивоенные посты в соцсетях. В окончательной редакции СКР обвинил адвоката в пяти преступных эпизодах «публичного распространения заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Господин Талантов свою вину не признает и не считает, что в его постах в соцсетях содержится что-то криминальное.

Взрывы и пожары

В апреле в селе Пугачево Малопургинского района Удмуртии ребенок нашел на засыпанной щебенкой парковке многоквартирного дома детонатор и принес его в садик. В результате взрыва пострадали двое шестилетних мальчиков.

Как сообщили в СК России по Удмуртии, в оставшемся щебне были обнаружены и другие детонаторы. Как выяснилось, часть щебенки привезли с воинской части в Пугачево, где в 2011 году произошел пожар со взрывами на артиллерийском арсенале.

После происшествия специалисты Росгвардии проверили территорию Пугачево по квадратам и уничтожили все опасные находки.

Утром 19 сентября в столице Удмуртии в многоквартирном доме на улице Степана Разина произошел взрыв газа. Взрыв был вызван скоплением бытового газа в помещения. В результате происшествия пострадали два человека. 53-летняя жительница получила ожоги 50% тела, из них 40% — глубокие. У мужчины поверхностные ожоги до 10% головы и верхних конечностей. Специалисты утечек газа в доме не установили. Они сказали, что в последний раз плановая проверка проходила в декабре 2021 года, тогда нарушений не выявили.

Вечером того же дня в селе Завьялово загорелся пристрой торгового центра. Площадь пожара составила не менее 150 кв. м. Администрация объекта сообщила, что все находившиеся в здании люди самостоятельно его покинули.

Около девяти вечера того же дня на лакокрасочном предприятии Palizh на улице Салютовской загорелась кровля и два этажа производственно-складского помещения. Общая площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Пожар потушили только к шести утра следующего дня. На тушении было задействовано около 100 человек и 30 единиц техники. На самом предприятии людей в тот момент не было, никто не пострадал.

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В компании сообщили, что ремонт и восстановление обойдется в 500 млн руб. с учетом закупки оборудования.

26 октября в девятиэтажном доме на улице Воровского также произошел взрыв бытового газа. В результате в подъезде выбило окна и двери. 25 жителей из дома эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения. Одного пострадавшего жильца госпитализировали с ожогами 90% тела, однако 8 часов спустя от полученных травм он скончался.

Экспертизу дома проводили специалисты Удмуртгражданпроект. По итогам проверки был сделал вывод, что дальнейшая эксплуатация жилых и нежилых помещений в пострадавшем подъезде возможна. В районе 9 этажа были установлены маяки для ежедневного контроля за состоянием конструкций дома. Также была подготовлена проектно-сметная документация на восстановление пострадавших плит и других конструкций в подъезде.

Разлив нефтепродуктов и соляной кислоты

В июле в верховье городского пруда в столице Удмуртии произошел разлив нефтепродуктов площадью около 50 кв. м. Специалисты оперативно приступили к ликвидации пятна. На объекте работали четыре сотрудника поисково-спасательной службы и девять представителей муниципальной службы спасения. Помимо них участвовали инспектор минприроды и специалист лаборатории, которые взяли пробы для установления концентрации загрязняющих веществ в воде.

Пятно ликвидировали к вечеру того же дня. Однако водолазы спасатели обнаружили источник загрязнения. Со дна была поднята емкость с маслянистой жидкостью, к которой был привязан кирпич, а в днище имелись прорези. Пресс-служба «Ижводоканала» сообщила, что разлив произошел не в зоне водозабора, угрозы для потребления не было.

Всего несколько дней спустя, в августе в Дебесском районе Удмуртии в результате ДТП произошел разлив 1,5 тонны соляной кислоты. Площадь разлива составила около 20 кв.м. На место прибыли экипажи ДПС, а также бригада МЧС. Для контроля за уровнем содержания вредных веществ в воздухе были направлены специалисты минприроды региона и Управления Роспотребнадзора.

На месте разлива специалистами была проведена обработка пеной для уменьшения испарения кислоты и разбавления водой до безопасной концентрации с поверхности разлива. Также на месте происшествия работала инженерная техника для создания обвалования землей вокруг цистерны.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что повода для беспокойства населению нет. СК России по Удмуртии была начата проверка по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ст. 247 УК РФ).

Авария возле монтажного техникума

8 мая около трех часов утра 19-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь по улице Горького со скоростью не менее 100 км/ч, не справился с управлением и въехал в здание Ижевского монтажного техникума. Машина перевернулась, водитель и четверо пассажиров оказались заблокированы внутри. Чтобы их освободить, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

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В ГИБДД по Удмуртии сообщили, что водитель и все пассажиры, один из которых несовершеннолетний, имели признаки опьянения. Все они получили травмы различной степени тяжести.

По итогам расследования водителя признали виновным в нетрезвом вождении и нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.

Татьяна Колегова