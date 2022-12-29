«Фобос»: на новогодних каникулах снега на Кубани и в Адыгее не будет

В новогодние праздники на курортах Черноморского побережья, а также в горах Краснодарского края и Адыгеи снега не будет. Такой прогноз ТАСС дала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в связи с сухой и теплой погодой.

«Начиная с четверга установится сухая погода, местами солнце будет проглядывать. И, самое главное,— очень теплый воздух, поэтому, увы, на прибавку снежного покрова рассчитывать не приходится»,— отметила Елена Волосюк.

Она отметила, что такой же прогноз и на первую неделю, а возможно, и декаду января. Температурный режим на Кубани будет превышать средние многолетние значения примерно на 4-5 градусов.

Основные горнолыжные курорты Кубани из-за аномально теплой погоды перенесли открытие трасс. На курорте «Роза Хутор» они откроются не раньше 31 декабря.

Татьяна Ручкина

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