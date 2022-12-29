В Санкт-Петербург может прийти рекордное для 1 января потепление

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов анонсировал потепление в городе днем 1 января. Тепло в город принесет новый циклон, сообщил он в своем Telegram-канале сегодня, 29 декабря.

Господин Колесов рассказал, что температура воздуха в городе может превысить показатели новогоднего экстремума. Воздух 1 января 2017 года в Петербурге прогрелся до +4,5°C , что пока является рекордом.

«Все это пока предварительно, как всегда говорю: давайте подождем и последим за развитием атмосферных процессов. Как станет понятно, какой циклон придет в Новый год, сразу сообщу»,— отметил главный синоптик Петербурга.

До этого Александр Колесов предупреждал, что в начале января город столкнется с температурными качелями. Александр Колесов предположил, что устойчивое похолодание в Петербург придет ближе к Крещению.

Александр Просяник, Санкт-Петербург