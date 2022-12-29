На модернизацию нижегородских больниц направили 3,1 млрд рублей в 2022 году

Более 3,1 млрд руб. направили на ремонт больниц и поликлиник, покупку оборудования и строительство медпунктов в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За год в регионе капитально отремонтировали 218 учреждений, для больниц закупили более 300 единиц медоборудования.

Запланировано строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов. По некоторым объектам подрядчики сорвали сроки, в декабре возбудили уголовное дело в отношении ООО ИСБ. Сейчас, по данным минздрава, готовы 30 медпунктов, их введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Бригады санавиации в этом году эвакуировали 386 пациентов из удаленных поселений в больницы. Мобильные медпункты — «Поезда здоровья» — совершили более 1,5 тыс. выездов и осмотрели 63 тыс. человек.

Продолжается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «В этом году мы переоснастили оборудованием пять первичных сосудистых отделений, активно готовимся к открытию в Арзамасе регионального сосудистого центра. Продолжаем работу по лекарственному обеспечению нижегородцев с болезнями системы кровоснабжения. Необходимые препараты в течение года получили более 14 тыс. таких пациентов»,– сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Средства выделяли в рамках нацпроекта «Здравоохранение», общий объем финансирования которого составил 5 млрд руб.

Анастасия Еремина