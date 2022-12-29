ГБ «Ростов-Дон» сыграет с «Динамо-Синара» в четвертьфинале Кубка России

В 1/4 финала Кубка России среди женских гандбольных команд «Ростов-Дон» сразится с волгоградским «Динамо-Синара», сообщает пресс-служба донского клуба.
По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в Москве, определены основные соперники:
«Черноморочка» (Новороссийск) – «Звезда» (Звенигород);
«Астраханочка» (Астрахань) – «Лада» (Тольятти);
ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар);
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону).
Игры между командами пройдут не позднее 30 января. Как писал ранее «Ъ-Юг», в январе гандбольный клуб «Ростов-Дон» встретится с «Астраханочкой».