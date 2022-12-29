Платные парковки заработают в Ижевске с 1 февраля

В столице Удмуртии с 1 февраля 2023 года начнут действовать платные парковки, сообщает пресс-служба администрации города. На первом этапе организуют 15 парковок на 230 машиномест на улицах Красногеройская, Пушкинская и Красная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предполагаемая стоимость составит 35 руб. за час на одно транспортное средства. Оплатить можно будет через мобильное приложение, на портале «Парковочное пространство города Ижевска» или через смс.

Действовать платные парковки будут в будние дни с 8:00 до 20:00. В вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни пользование станет бесплатным.

Кроме того, на парковках бесплатно будут размещаться автомобили экстренных служб, электромобили, а также транспорт инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей.

Напомним, ранее сообщалось, что парковки первый месяц будут работать бесплатно в тестовом режиме. Всего на первом этапе планируется оборудовать 1,5 тыс. платных парковочных мест. Эксперты считают, что инициатива полезная в условиях загруженного автомобилями центра города, однако лучше было бы привлечь к проекту инвестора, а не расходовать бюджетные средства. Кроме того, они указали на необходимость регулярно чистить от снега места для платной парковки.

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