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Коммерсантъ FM
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В пожаре под Иркутском погибло трое детей

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) в связи с гибелью в пожаре трех детей 4, 7 и 12 лет в частном доме в пригороде Иркутска. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время пожара, происшедшего рано утром 29 декабря, мать детей находилась на работе в ночной смене, отец — в другом регионе.

«Следователи СКР и криминалисты изъяли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в комнате, где спали дети в момент возгорания жилого дома. По предварительной версии, возгорание произошло в результате нештатной работы электроприборов. В частности, в сетевой фильтр было включено несколько приборов, в том числе гирлянда и обогреватель. Следователи СКР допрашивают мать погибших детей»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что из пожара удалось самостоятельно спастись 15-летней девочке.

Влад Никифоров, Иркутск

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