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Коммерсантъ FM
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Врио мэра Евпатории не будет бороться за пост на постоянной основе

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов не станет участвовать в конкурсе на замещение данной должности на постоянной основе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Александр Лоскутов

Александр Лоскутов

Фото: Правительство республики Крым

Александр Лоскутов

Фото: Правительство республики Крым

«Врио главы администрации Евпатории Александр Александрович Лоскутов не подал документы на конкурс на замещение должности главы администрации города. Александр Александрович был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Как уточнили «Ъ» в правительстве Крыма, сейчас в конкурсе на замещение должности главы администрации Евпатории участвует два кандидата — Ольга Сопко и Елена Демидова.

Еще один кандидат, Вадим Порошин, был снят с конкурса из-за неявки.

Напомним, Александра Лоскутова назначили первым замом главы администрации Евпатории 29 апреля, в тот же день на него возложили временные обязанности главы администрации. Ранее он был советником главы Крыма, а также возглавлял управление экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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