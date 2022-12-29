Врио мэра Евпатории не будет бороться за пост на постоянной основе

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов не станет участвовать в конкурсе на замещение данной должности на постоянной основе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Александр Лоскутов
Фото: Правительство республики Крым
«Врио главы администрации Евпатории Александр Александрович Лоскутов не подал документы на конкурс на замещение должности главы администрации города. Александр Александрович был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как уточнили «Ъ» в правительстве Крыма, сейчас в конкурсе на замещение должности главы администрации Евпатории участвует два кандидата — Ольга Сопко и Елена Демидова.
Еще один кандидат, Вадим Порошин, был снят с конкурса из-за неявки.
Напомним, Александра Лоскутова назначили первым замом главы администрации Евпатории 29 апреля, в тот же день на него возложили временные обязанности главы администрации. Ранее он был советником главы Крыма, а также возглавлял управление экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя.