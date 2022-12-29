Владельцы «Единой карты петербуржца» смогут ездить дешевле в метро и на наземном транспорте

С 2023 года Единая карта петербуржца начнет действовать в наземном транспорте. В январе ей можно будет расплатиться в автобусах, а с апреля – в трамваях и троллейбусах, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проезд в автобусе при оплате ЕКП будет дешевле на 38%, чем по обычному тарифу. Разница в метро составит 33%. Кроме того, родители школьников смогут получить кешбек в 10% при пополнении единой карты петербуржца. Количество держателей ЕКП достигло 1,38 млн горожан, в ближайшие годы ожидается их рост до 2 млн пользователей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 1 января вырастет стоимость проезда на общественном транспорте на 5 руб. для «гостевых» тарифов и на 4 руб. по карте «Подорожник».

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