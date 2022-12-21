В Петербурге с 1 января вырастет стоимость проезда на общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте СанктПетербурга с 1 января увеличится на 5 рублей для «гостевых» тарифов и на 4 рубля по карте «Подорожник». Об этом сообщили в городском Комитете по тарифам в среду, 21 декабря.

Так, поездка по карте «Подорожник» обойдется в 49 рублей в метро и в 44 рубля в наземном транспорте. Стоимость жетона в метрополитене увеличится до 70 рублей, а разовый проезд в автобусе или трамвае с оплатой наличными или составит 65 рублей. При этом при оплате банковской или токенизированной «Единой картой петербуржца» стоимость проезда в метро составит 47 рублей. Цена месячных проездных и повременных билетов изменится на 8,22-8,79%.

Стоимость же первой поездки по пересадочному тарифу «60 минут» составит 44 рубля, и 10 рублей — второй. Последующие поездки останутся в рамках тарифа бесплатными.

«Впервые на наземном транспорте стоимость проезда по картам «Мир» и ЕКП будет на уровне "Подорожника" — также 44 рубля. Это нововведение будет актуально для проезда в автобусах уже с 1 января 2023 года, а в городских трамваях и троллейбусах данный тариф начнет действовать с 1 апреля»,— отметили в Комитете по тарифам.

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